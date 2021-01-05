2021/01/05 | 21:38 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الكاظمي: نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم

الكاظمي: نحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته

الكاظمي: جيش العراق ظل وفياً للوطن وللدولة

الكاظمي: نهض جيشنا منتصراً من كبوة داعش

الكاظمي: لا تنهض أمة بجيش مطعون وجريح يتم التآمر عليه وزجه في الأخطاء السياسية

الكاظمي: على عاتقنا واجب تأريخي مبارك بوضع جيشنا في الموقع الذي يستحقه

الكاظمي: العراق بكم سينهض كدولة تمثل ضرورة للحضارة الإنسانية

الكاظمي: واجهنا منذ اليوم الأول لتشكيل هذه الحكومة تحديات كبيرة ومعقدة

الكاظمي: من المؤسف حقاً أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه

الكاظمي: كان علينا واجب حماية بلدنا من تداعيات هذا الصراع الخطير

الكاظمي: عملنا منذ اليوم الأول على إعادة التوازن لملف علاقاتنا الدولية

الكاظمي: ثمرة الحوار الإستراتيجي مع أميركا سحب دفعات من القوات الاميركية

الكاظمي: سوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات

الكاظمي: لن يتبقى إلا المئات من القوات الأمريكية

الكاظمي: لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت

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