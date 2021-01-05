نقد مسرحية سر الولد - اشرف عتريس

2021/01/05 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس ان مسرحية سر الولد تأليف أشرف عتريستعبر عن دور البطل الشعبي في قيادته أمته ضد المستعمرين، وكيف أنه يقودهم بأسلحة مختلفة أهمها حب الوطن والعزيمة والإصرار،ويظل يكافح حتى ينال وطنه حريته وحقوقه أو يموت دون ذلك، ولا تنتهي حياة ذلك البطل الشعبي بموته؛ لأن سيرته تتناولها الأفواه، ويصبح مثلا يحتذيه كثير من الأشخاص الذي يحبون أوطانهم، ويسعون لعزته وحريته من كل مستعمر أجنبي.ومن خلال مشاهد ......





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