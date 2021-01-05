كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: التوكل على الله جل وعلا ( 1 ) - أحمد صبحى منصور

2021/01/05 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور كتاب ( النصر) ف 3 : شروط النصر: التوكل على الله جل وعلا ( 1 ) أولا : ( لا إله إلا الله جل وعلا ) يعنى : ( لا وكيل إلا الله جل وعلا ): 1 ـ يتبع الايمان بالله جل وعلا وحده لا شريك له أن يكون جل وعلا وحده الوكيل الذى يتوكل عليه المؤمن المتقى المجاهد ، والذى يخاطبه في الصلاة قائلا : ( إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ) ، أي نعبده جل وعلا وحده ، ونستعين به جل وعلا وحده ، أي نتوكل عليه ......





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