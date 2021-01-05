المثقف والشاعر والمناضل ألفريد سمعان في ذمة الخلود - كاظم حبيب

2021/01/05 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب [توقف قلب الشاعر المرهف ألفريد سمعان (أبا شروق) صباح هذا اليوم المصادر 05/01/2021 عن الخفقان وخسرنا به إنساناً كبيراً ونبيلاً، وشاعراً مجد الحب والوطن والشعب، مجد الإنسان المناضل ونضال بعناد من أجل وطن حر وشعب سعيد.



في كتابي الموسوم: "مسيحيو العراق...



أصالة...



مواطنة...انتماء" نشرت المقالة الآتية عن صديقي ورفيقي الشاعر الفريد أعيد نشرها كما جاءت في الكتاب].ولد ألفريد سمعان في عام 1928 بمدنية ا ......





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