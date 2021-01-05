ميركل تمدد قيود الإغلاق حتى أواخر يناير

2021/01/05 | 21:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة للسيطرة على تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت ميركل للصحفيين عقب اجتماع مع زعماء الولايات الفيدرالية الألمانية الستة عشر: “نحتاج لتقييد الاختلاط بشكل أكثر صرامة… نطلب من جميع المواطنين تقييد الاختلاط إلى الحد الأدنى المطلق”.

وحسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في ألمانيا بلغ 1800496، والوفيات 39284.



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