ظريف: حان الوقت لقبول رؤیتنا الخاصة بتكوين منطقة قوية

2021/01/05 | 21:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، انه حان الوقت لقبول رؤیتنا الخاصة بتكوين منطقة قوية.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، “نبارك لقطر نجاحها فی مقاومتها الشجاعة مقابل الضغط والإبتزاز”.

واضاف ظريف، “یدري جيراننا العرب أن إيران ليست عدوًا ولا تهديدًا”، مشددا على “كفى إلقاء اللوم على الآخرين – خاصة عندما يترك ذلك المتمرد السلطة”.

واكد “حان الوقت لقبول رؤیتنا الخاصة بتكوين منطقة قوية”.

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