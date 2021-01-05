تحالف الفتح يصدر بيانا بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/05 | 21:59 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدر تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، بيانا بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، مقدما أزكى التهاني والتبريكات لجيشنا الباسل بقادته وجنوده بمختلف التسميات والمراتب.وقال التحالف في بيان، انه “بهذه المناسبة العطرة نؤكد لكم أن العراق وحمايته والحفاظ على وجوده وترابه وحدوده مسؤوليتنا التاريخية والوطنية على حد سواء، وأن التاريخ سيكتب من وقف إلى جانب […]

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