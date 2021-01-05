بومبيو يلمّح إلى إعادة إدراج كوبا لقائمة الدول الراعية للإرهاب 

2021/01/05 | 21:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لمح وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى أنه يعتزم إعادة إدراج كوبا في قائمة الدول الراعية للإرهاب، في خطوة من شأن اتّخاذها في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أن تعزز الضغوط على الجزيرة الشيوعية.

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