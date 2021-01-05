2021/01/05 | 22:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | ظريف: جيراننا العرب نحن لسنا اعدائكم ولا نشكل تهديدا لكم وحان الوقت لتلقي لتقوية المنطقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | ظريف: جيراننا العرب نحن لسنا اعدائكم ولا نشكل تهديدا لكم وحان الوقت لتلقي لتقوية المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | ظريف: جيراننا العرب نحن لسنا اعدائكم ولا نشكل تهديدا لكم وحان الوقت لتلقي لتقوية المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).