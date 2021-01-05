2021/01/05 | 22:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تمديد وتشديد قيود الإغلاق العام حتى نهاية يناير الحالي، في محاولة للسيطرة على تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المانيا تمدد قيود الإغلاق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المانيا تمدد قيود الإغلاق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).