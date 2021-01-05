وفاة شخصين في النرويج بعد تطعميهما بلقاح فايزر ضد كورونا

2021/01/05 | 22:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قالت وكالة الأدوية بالنرويج، إن شخصين كانا يعيشان في دار لرعاية المسنين في هذه الدولة، توفيا بعد تطعيمهما بلقاح فايزر ضد عدوى فيروس كورونا، وأنها فتحت تحقيقا بالحادثة.وذكرت الوكالة في تقرير لها أنها تجري مراجعات وفحوصات بعد وفاة الشخصين.وأشار التقرير إلى أن الوكالة والمعهد الوطني النرويجي للصحة تلقيا رسالة يوم الثلاثاء، […]

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