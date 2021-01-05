نص كلمة الكاظمي في الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/05 | 22:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعبنا العراقي العزيز الكريم

في الذكرى المئوية لتأسيس جيشنا

العراقي الباسل سليل المروءة والمواقف

العالية ..

نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق

العظيم، قادة وضباطا ومراتب ، ونحيي

بطولاتهم وتضحياتهم في ا

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