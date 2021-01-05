السيد الصدر : نقف إجلالاً وإكراماً لحماة الوطن والشعب

2021/01/05 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية: وصول أمير قطر إلى مدينة العلا للمشاركة في القمة الخليجيةوصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد ، اليوم الثلاثاء ، الى محافظة العلا في المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في السعودية .

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