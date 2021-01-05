“سبورت” الكتالونية: كلوب تواصل مع مبابي لضمه لليفربول

2021/01/05 | 22:18 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة

أفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية اليوم الثلاثاء بأن الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تواصل مع الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة “سبورت”، فإن كلوب يحلم بجلب مبابي إلى ملعب “أنفيلد”، ولذلك يحافظ على الاتصال باللاعب بشكل مستمر، من أجل إقناعه بهذه الخطوة، رغم إدراكه أن المنافسة ستكون شرسة مع ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، إلى أن انتقال الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو إلى تدريب باريس سان جيرمان، وكذلك رغبة ليفربول، يهددان حلم فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي ومديره الفني زين الدين زيدان، في ضم المهاجم الفرنسي الشاب.

وينتهي عقد كليان مبابي (22 عاما) مع باريس سان جيرمان في صيف 2022، وهو ما يدفع ليفربول وريال مدريد لمحاولة الانقضاض عليه في الصيف المقبل، والضغط على ناديه لبيعه بمقابل جيد، لتجنب رحيله مجانا.



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