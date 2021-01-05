العراق.. المناطق المشمولة بالمنخفض القطبي القادم شديد البرودة

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد متنبئ جوي ، الثلاثاء 5 كانون الثاني ، المناطق المشمولة بالمنخفض القطبي القادم شديد البرودة القادم للعراق بعد الخامس عشر من الشهر الجاري وفقاً للتوقعات الحالية.وقال المتنبئ الجوي مصطفى الكبيسي بمنشور على صفحته بموقع (فيس بوك) إن "المنخفض الجوي المتوقع بعد منتصف الشهر يزداد وفق المؤشرات المتوفرة نزولاً ويتعمق شمال العراق ترافقه كتلة هوائية باردة قطبية نتيجة أنحدار التيار القطبي نحو العروض الوسطى مما يعزز قدوم برودة قوية مع درجات حرارة دون معدلاتها العامة".واضاف إن "المنخفض الجوي سيتركز على شمال العراق ويكون تأثيره أقل في مناطق غرب ووسط العراق مع أحتمالات لتساقط الثلوج تتركز على تعمق الضغط والتبريد ".وتابع ان "الثلوج ستتساقط في شمال العراق في المستوى 850 hap مع سمك متواصل في مختلف الطبقات العليا".

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