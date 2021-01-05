الصدر يغرد بعيد الجيش

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.

وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": في عيد الجيش العراقي نقف اجلالا واكراما لحماة الوطن والشعب، ونسأل الله تعالى ان يرحم شهدائهم ويشافي جرحاهم وان يمن عليهم بالعزيمة والصبر والقوة ووحدة الصف لحماية ارض العراق وسمائه من الاحتلال وكل التدخلات الخارجية".وتمنى الصدر في تغريدته أن يبقى الجيش العراقي "مدافعا عن الوطن من غير انتماءات سائلا العلي القدير ان يبعد عنهم كل الاشرار والمندسين والتدخلات الحزبية والطائفية والعرقية".

وختم بالقول "واخيرا اقول ايها الجيش البطل، سر وعين الله ترعاك ونحن لكم سند مادمتهم للوطن سندا".

ويستعد العراق لإحياء الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي غداً، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية المسؤولة كامل الاستعدادات اللوجيستية للاحتفاء بتأسيس أول فوج من الجيش العراقي بقيادة جعفر العسكري، حمل اسم "فوج موسى الكاظم"، في 6 يناير (كانون الثاني) 1921.

وتحولت ساحة الاحتفالات الكبرى الواقعة داخل المنطقة الخضراء إلى ثكنة عسكرية تضم كل أنواع وصنوف الجيش العراقي الجوية والبرية والبحرية.



كما تجوب طائرات القوة الجوية العراقية سماء بغداد استعداداً للعرض العسكري الذي سيقام غداً، بحضور كبار المسؤولين العراقيين، يتقدمهم رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي.

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