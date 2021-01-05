الكاظمي: العراق لن يكون بيد المغامرين ولن نسمح باختطافه

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قال رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، إن قرار العراق لن يكون بيد المغامرين ولن نسمح باختطافه أو الخضوع للمزايدات.وذكر الكاظمي في كلمة بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، قائلاً :”نقف باعتزاز وفخر لتحية جيش العراق العظيم، قادة وضباطا ومراتب، ونحيي بطولاتهم وتضحياتهم في الدفاع عن أرض العراق وحماية كرامته، كما نحيي …

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