استشهاد جندي وجرح آخر في هجوم لداعش في ناحية جلولاء بديالى

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / استشهد جندي واصيب آخر في هجوم شنه عناصر من داعش على نقطة عسكرية في ناحية جلولاء في محافظة ديالى مساء اليوم .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان مجموعة ارهابية تنتمي لتنظيم داعش هاجمت نقطة تابعة للجيش قرب المدخل الشمالي لناحية جلولاء شمال شرق بعقوبة ، ووقع اشتباك بين الطرفين اسفر عن استشهاد جندي وجرح آخر ".واضاف :" ان تعزيزات عسكرية وصلت الى المنطقة لاسناد النقطة العسكرية ، فيما لاذ المهاجمون بالفرار صوب البساتين "./انتهى

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