الصدر في عيد الجيش: نحن لكم سند ما دمتم للوطن سندا

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ هنأ زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الجيش العراقي بمناسبة عيده المئوي .وقال الصدر في تغريدة على تويتر :" في عيد الجيش العراقي نقف اجلالا واكراما لحماة الوطن والشعب.ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءهم ويشافي جرحاهم وأن يمن عليهم بالعزيمة والصبر والقوة ووحدة الصف الحماية ارض العراق وسمائه من الاحتلال وكل التدخلات الخارجية ، وان يبقى مدافعا عن الوطن من غير انتماءات".واضاف :" نسأل العلي القدير أن يبعد عنهم كل الأشرار والمندسين والتدخلات الحزبية والطائفية والعرقية ".وختم تغريدته بالقول :" ايها الجيش البطل سر وعين الله ترعاك ونحن لكم سند ما دمتم للوطن سندا"./انتهى9

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