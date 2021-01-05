ماذا قال الفتح ومقتدى الصدر عن الجيش العراقي؟

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، الجيش العراقي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيسه.

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