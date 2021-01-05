الكاظمي يكشف قرارا هاما حول انسحاب القوات الامريكية من العراق

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، على عدم السماح بـ"اختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت"، وفيما ...

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