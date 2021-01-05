رغم اعتذاره.. لازال مستشار الكاظمي في دائرة الهدف لجيوش المغردين

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل الوسم العراقي (#الجنرال_يشرف_المستشار) نصاب الترند عصر اليوم الثلاثاء، الذي يشير الى تخرصات أدلى بها مستشار رئيس الوزراء العراقي هشام داود لقناة ...

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