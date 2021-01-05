المجلس الأعلى يطالب بتشريعات تجرم من يتطاول على المؤسسة العسكرية.. وتحالف الفتح: التاريخ لمن حمى أمته

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ طالب المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، يوم الثلاثاء، حفظ استقلالية القوات المسلحة وتعزيز قدراتها التسليحية من خلال تشريعات تجرم كل من يتطاول على المؤسسة العسكرية، فيما أكد تحالف الفتح؛ أن التاريخ سيكتب من وقف إلى جانب حماية أمته ودرء الأخطار عن وجودها الإنساني واجتماعها البشري.وقال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، الشيخ همام حمودي، اليوم الثلاثاء، بيانا بالذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، مؤكدا فيها على أهمية حفظ استقلالية الجيش وتعزيز قوته.وقال الشيخ حمودي في بيان، تلقى “عراقي نيوز” نسخة منه، إنه “بكل فخر واعتزاز يقف العراق اليوم إجلالا لجيشه البطل بكل صنوفه، قادة وأفرادا، ولشهدائه الابرار وعوائلهم، في الذكرى المئوية […]

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وتحالف الفتح: التاريخ لمن حمى أمته عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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