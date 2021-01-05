عاجل: الصدر للجيش العراقي: سر وعين الله ترعاك

2021/01/05 | 22:21 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ هنأ زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الجيش العراقي في ذكرى تأسيسه الـ100.وقال السيد الصدر في تغريدة على موقع “تويتر”، انه “في عيد الجيش العراقي نقف إجلالا وإكراما لحماة الوطن والشعب.ونسأل الله تعالى أن يرحم شهداءهم ويشافي جرحاهم وأن يمن عليهم بالعزيمة والصبر والقوة ووحدة الصف الحماية أرض العراق وسمائه من الاحتلال وكل التدخلات الخارجية وأن يبقى مدافعا عن الوطن من غير انتماءات.سائلا العلي القدير أن يبعد عنهم كل الأشرار والمندسين والتدخلات الحزبية والطائفية والعرقية”.وأضاف، “أخيرا أقول: أيها الجيش البطل سر وعين الله ترعاك، ونحن لكم سند ما دمتم للوطن سندا”.

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