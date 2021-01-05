محدث.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية مع خسائر الدولار

2021/01/05 | 22:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى في شهرين، مع استمرار هبوط الدولار الأمريكي.

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