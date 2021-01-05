"أوبك+"تتفق على استمرار مستويات إنتاج النفط الحالية خلال الشهرين المقبلين

2021/01/05 | 22:22 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: اتفقت "أوبك+" على تمديد مستويات إنتاج النفط الحالية خلال الشهرين المقبل، لكن مع تخفيضات طوعية للإنتاج من قبل السعودية.

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