الصدر مخاطبا الجيش في عيدهم: سر وعين الله ترعاك ونحن لكم سند

2021/01/05 | 22:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خاطب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الجيش العراقي في الذكرى المئوية لتأسيسه.

وقال الصدر في تغريدة على موقع تويتر، “سر وعين الله ترعاك ونحن لكم سند ما دمتم للوطن سندا”.

وادناه نص التغريدة:-

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