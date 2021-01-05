عدنان الزرفي: استعدادات أميركية كبيرة وغواصات.. قد يندلع ’شيء’ في أي لحظة!

2021/01/05 | 22:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشف النائب عدنان الزرفي، الثلاثاء، عن طبيعة الصواريخ التي تستهدف السفارة الاميركية في بغداد، لافتاً الى النظام السياسي يعرف جيداً من يقوم بالقصف، وفيما وصف المشهد بـ"البائس"، تحدث عن استعدادات اميركية في المنطقة قد تنذر بشيء.

وقال الزرفي خلال برنامج "ابعاد اخرى" الذي يقدمه الزميل "حسام الحاج " وتابعه "ناس" (5 كانون الثاني 2021)، ان "عودة قطر الى مجلس التعاون الخليجي لايعني ان تكون جبهة بالضد من تركيا او ايران، فالتحالفات حقوق للدول"، مبيناً ان "العراق يحتاج الى تعدد في هذه التحالفات وينظر لها من باب المصلحة العامة وليس من مصلحته التمحور".

واضاف الزرفي ان "العراق مجبر ان يكون لاعبا اساسيا في المنطقة، بسبب موقعه الجغرافي وتعداده السكاني ووضعه الاقتصادي"، لافتاً الى ان "العراق لم يصنع لنفسه برنامجا سياسيا للانطلاق في علاقاته الدولية، فالعراق اهمل ملفات كبيرة، بعد أن كان دور واسع في حل المشاكل العربية، كالازمة الليبية الحالية والمفروض ان يكون للعراق دور في حلها، لكن مانحتاجه هو الارادة ليأخذ العراق موقعه الحقيقي".

وتابع الزرفي ان "هناك استعدادات كبيرة للاميركيين في المنطقة، فهناك استعراض كثيف للطيران وللغواصات في الخليج، وربما في اي وقت يندلع شيء، فعلى قادة المنطقة الاحتكام الى العقل وترك الحروب"، منوهاً الى انه "لم يطلب منا احد ان نكون طرفا في صراع غير متكافئ".

وبين الزرفي ان "قصف السفارة الامريكية في بغداد، يراد منه اخبار الامريكيين بأنه لدينا قوة للمواجهة، وهذه خرافة يجب تنتهي"، موضحاً ان "النظام السياسي ان لم يدافع عن نفسه في هذه المرحلة فلن يكون له وجود في المرحلة المقبلة".

واضح الزرفي ان "مشهد قصف السفارة الامريكية في بغداد بائس وغير مسؤول"، كاشفاً ان "قصف السفارة ليس بصواريخ كاتيوشا، بل هي صواريخ حديثة وبمنصات متطورة، و اكثر دقة من السابق، كما أنها اصابت مناطق حيوية في مبنى السفارة الامريكية".

واكد الزرفي ان "الاميركيين جدّيون بخصوص قصف السفارة، وايّاً كانت الجهة التي تقصف هي قوة بالتأكيد تريد خراب البلد وتريد ضرب العملية السياسية"، مبيناً ان "النظام السياسي يعرف جيداً من يقصف السفارة".

وحول حادثة المطار، قال الزرفي ان "طائرة قائد فيلق القدس قاسم سليماني دخلت بشكل رسمي وبموافقة حكومية بل بطلب والحاح من رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قدم سليماني في تلك الليلة"، مبيناً ان "النظام السياسي هو من هيأ لحادثة المطار وغيرها من الحوادث، فالنظام فقد الارادة واصبح هدفا للجماهير ولقادة الدول".

واوضح الزرفي ان "الموقف الحكومي واضح من حادثة المطار، واستنكرها رسمياً، لكن بعض السياسيين لايوجد لديهم شيء، باختصار يريدون شيئاً (يلطمون) عليه"، لافتاً الى ان "التصعيد والتخوين يجب الابتعاد عنه، اصبح اليوم الخائن والعميل وطنياً وبالعكس".

واشار الزرفي الى ان "الاشخاص الذين اقتحموا السفارة الامريكية في بغداد، لايدركون خطورة الموقف، حتى ان بعضهم نشر تغريدات تستذكر حادثة حرق السفارة الامريكية في طهران في السبعينات"، مبيناً انه "لا توجد مشكلة من التظاهر امام اي سفارة، لكن المشكلة هو الاقتحام والتعدي على حرم سفارة دولة، كونها تعد ارضا محرمة واقتحامها يعني التعدي على سيادة البلد".

وذكر الزرفي ان "من دخلوا السفارة الامريكية تسببوا بقتل المهندس وسليماني لانهم لايدركون الموقف، فالاميركيون فهموا التظاهرة على انها اقتحام للسفارة وصُعّد الموقف للامن القومي واتخذ القرار".

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