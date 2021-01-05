بومبيو يكشف محاولات تطبيع جديدة مع إسرائيل.. ويتوعد إيران بالرد

2021/01/05 | 22:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الأميركية، مايكل بومبيو، في مقابلة مع شبكة "بلومبيرغ"، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعمل مع دول في آسيا لتطبيع العلاقات مع إسرئيل قريباً، مؤكدا في المقابلة ذاتها أن الإدارة الأميركية "على أهبة الاستعداد" للتعامل مع التهديدات الإيرانية.

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