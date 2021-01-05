سلسلة وقائع شهدها مضيق هرمز

2021/01/05 | 22:30 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام إيرانية، الاثنين 4 يناير (كانون الثاني)، أن الحرس الثوري الإيراني احتجز سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، واعتقل أفراد طاقمها، في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران وسيول توتراً بخصوص أرصدة إيرانية مجمدة في بنوك كورية جنوبية بسبب العقوبات الأميركية.

وفيما يلي بعض الحقائق عن المضيق: يفصل ذلك الممر المائي بين إيران وسلطنة عمان.



يربط مضيق هرمز الخليج بخليج عمان وبحر العرب. يبلغ عرض المضيق 33 كيلو متراً عند أضيق جزء منه، لكن الممر الملاحي لا يتجاوز عرضه ثلاثة كيلو مترات في كلا الاتجاهين.

ما أهميته؟

قالت شركة "فورتيكسا" للتحليلات النفطية إن نحو خمس إنتاج العالم من النفط يمر عبر المضيق، أي نحو 17.4 مليون برميل يومياً، في حين بلغ الاستهلاك ما يقارب الـ100 مليون برميل يومياً عام 2018.



ويمر عبر المضيق معظم صادرات الخام من السعودية وإيران والإمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، وجميعها دول أعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).



كما يمر من المضيق أيضاً كل إنتاج قطر تقريباً من الغاز الطبيعي المسال.

توتر سياسي

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران بهدف وقف صادراتها من النفط.



وهددت إيران بتعطيل شحنات النفط عبر مضيق هرمز إذا حاولت الولايات المتحدة خنق اقتصادها.



كما أن الأسطول الأميركي الخامس المتمركز في البحرين مكلف حماية السفن التجارية في المنطقة.

وقائع سابقة شهدها المضيق

- سعى كل من العراق وإيران خلال حربهما بين 1980 و1988 إلى عرقلة صادرات نفط البلد الآخر فيما عرف في ذلك الوقت بحرب الناقلات.

- في يوليو (تموز) 1988، أسقطت البارجة الحربية الأميركية "فينسينس" طائرة إيرانية، ما أسفر عن مقتل 290 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها.



وقالت واشنطن إنه حادث، بينما اعتبرت طهران أنه هجوم متعمد.

- في مطلع 2008 قالت الولايات المتحدة إن الزوارق الإيرانية هددت ثلاث سفن تابعة للبحرية الأميركية في المضيق.

- في يوليو (تموز) 2010 تعرضت ناقلة النفط اليابانية "أم ستار" لهجوم في المضيق، وأعلنت جماعة متطرفة تعرف باسم "كتائب عبد الله عزام"، المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، مسؤوليتها عن الهجوم.

- في يناير (كانون الثاني) 2012، هددت طهران بإغلاق مضيق هرمز رداً على عقوبات أميركية وأوروبية استهدفت إيراداتها النفطية في محاولة لوقف برنامج طهران النووي.

- في مايو (أيار) 2015، صادرت سفن إيرانية سفينة حاويات في المضيق، وأطلقت طلقات صوب ناقلة ترفع علم سنغافورة، قالت طهران إنها دمرت منصة نفطية إيرانية.

- في يوليو 2018، لمح الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى أن بلاده قد تعطل مرور النفط عبر مضيق هرمز رداً على دعوات أميركية لخفض صادرات إيران من الخام إلى الصفر.

- في مايو 2019 تعرضت أربع سفن بينها ناقلتا نفط سعوديتان لهجمات قبالة ساحل الإمارات قرب الفجيرة خارج مضيق هرمز.

- في يناير 2021 احتجزت إيران سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج واعتقلت أفراد طاقمها.

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