2021/01/05 | 22:30 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اهدى نجم منتخبنا الوطني ونادي فانكوفر الكندي علي عدنان قميص منتخبنا الوطني الى السفير التركي في العراق.

جاء ذلك على هامش اللقاء الذي جمعهما داخل مبنى السفارة التركية في بغداد .

عدنان قدم قميص الاسود وموقع عليه من قبله

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علي عدنان يهدي قميص الاسود الى السفير التركي 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علي عدنان يهدي قميص الاسود الى السفير التركي) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علي عدنان يهدي قميص الاسود الى السفير التركي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).