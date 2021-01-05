الكاظمي: عملنا منذ اليوم الأول على مسارات واضحة في إعادة التوازن لملف العلاقات الدولية

2021/01/05 | 22:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تعهد القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بأن العراق "لن يكون ملعباً للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم، ولن يسمح بأن تستخدم أراضيه لتصفية حسابات بين الدول" أو أن يكون قراره "بيد المغامرين".

الكاظمي وفي كلمة له اليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، قال "اننا لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت، ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية، وأن قراراتنا تنطلق من مسؤوليتنا الوطنية"، فيما أشار إلى أن "الجيش العراقي على أهبة الاستعداد للقيام بواجبه".

واضاف، "عملنا منذ اليوم الأول على مسارات واضحة في إعادة التوازن لملف علاقاتنا الدولية، وكذلك إطلاق الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية بهدف انسحاب قواتها، وهو الأمر الذي اعلنه الرئيس الأميركي خلال زيارتنا الأخيرة الى واشنطن"، مؤكدا ان الأيام المقبلة ستشهد انسحاب أكثر من نصف القوات الأميركية المتواجدة على الأراضي العراقية.

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