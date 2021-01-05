2021/01/05 | 22:34 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ اختتم مساء الثلاثاء الاجتماع الوزاري الثالث عشر لدول تحالف “أوبك+” بإعلان التحالف إتاحة زيادة في الإنتاج لروسيا وكازاخستان، وإعلان السعودية خفض إنتاجها 75 ألف برميل يوميا.كما خلص الاجتماع بالإبقاء على مستوى الإنتاج الحالي دون زيادة لشهري فبراير ومارس.وأفادت “أوبك+” بأن الاجتماع القادم للجنة المراقبة الوزارية المشتركة سيعقد في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس.وأتاح التحالف لروسيا بموجب اجتماع اليوم زيادة إنتاجها 65 ألف برميل، وكازاخستان 10 آلاف برميل يوميا.والكميات الإضافية الممنوحة لروسيا وكازاخستان خاصة بالاستهلاك الداخلي وليس لطرحها في الأسواق العالمية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تخفض إنتاجها 75 ألف برميل لاستقرار سوق النفط عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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