مقتل جندي واصابة اخر بنيران قناص في ديالى

2021/01/05 | 22:39 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بان جنديا قتل واصيب اخر بنيران قناص في ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قناصا من تنظيم داعش هاجم نقطة تفتيش امنية ضمن منطقة الزور في ديالى، ما ادى الى مقتل جندي واصابة اخر بجروح".

واضاف المصدر ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، وتقوم بمطاردة القناص لقتله او اعتقاله".

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