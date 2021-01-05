تقرير: واردات الهند من الذهب تتراجع لأدنى مستوى منذ 2009

2021/01/05 | 22:52 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت واردات الهند من الذهب لأدنى مستوى في عقد خلال 2020، مع تداعيات وباء كورونا.

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