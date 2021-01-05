الوحدات يضمن الفوز بلقب دوري المحترفين الاردني لكرة القدم

2021/01/05 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان/نينا/ضمن فريق الوحدات رسميا الفوز بلقب دوري المحترفين الاردني لكرة القدم للموسم الكروي 2020، وذلك بعد فوزه على الجزيرة بهدف نظيف في المباراة التي جرت مساء اليوم على ملعب عمان الدولي ، في اطار منافسات الأسبوع العشرين من المسابقة.وبهذا الفوز رفع الوحدات رصيده إلى 50 نقطة، ضامنا الفوز بلقب الدوري، رغم بقاء جولتين على نهاية البطولة، فيما يتشارك فريقا الرمثا والجزيرة بالمركز الثاني برصيد 38 نقطة لكل فريق، مع أفضلية لفريق الرمثا بفارق الأهداف./انتهى

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