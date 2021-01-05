وزير الخارجية السعودي يعلن عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر

2021/01/05 | 22:52 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عودة العلاقات الكاملة بين الدول المقاطعة وقطر بعد القمة الخليجية في مدينة العلا السعودية.وقال بن فرحان في مؤتمر صحافي "ما تم اليوم بحكمة قيادات المجلس والاشقاء في جمهورية مصر العربية هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في حزيران 2017 العلاقات مع قطر، متهمة اياها بالتقرب من ايران ودعم مجموعات اسلامية متطرفة، الامر الذي نفته الدوحة./ انتهى9

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