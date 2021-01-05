تقاطعات بين الأديان 19 إشكاليات الرسل والأنبياء 4 لوط - عبد المجيد حمدان

2021/01/05 | 23:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبد_المجيد_حمدان تقاطعات بين الأديان 19إشكاليات الرسل والأنبياء4 لوط لوط نبي ورسول ، كما يقول القرآن .



{ ولوطا آتيناه حكماً وعلماً ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين 74 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين 75 } سورة الأنبياء .



و { وإن لوطا لمن المرسلين } 133سورة الصافات .



لكن سيرة لوط ؛ النبي والرسول ، تكتنفها ، كغيره من الأنبياء والرسل ، سلسلة من الإشكاليات العصي ......





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