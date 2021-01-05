عدنان الزرفي يلمّح إلى إمكانية التحالف مع شياع السوداني في الانتخابات المقبلة

2021/01/05 | 23:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ألمح رئيس حركة الوفاء النائب عدنان الزرفي، الثلاثاء، إلى إمكانية التحالف مع تيار الرافدين برئاسة محمد شياع السوداني في الانتخابات المقبلة، راهناً اتخاذ قرار التحالف بتطور المباحثات بين الطرفين.

الزرفي وخلال برنامج "ابعاد اخرى" الذي يقدمه الزميل "حسام الحاج" وتابعه "ناس" (5 كانون الثاني 2021)، قال إن "كتلته لم تتخذ حتى الآن أي قرار بالدخول ضمن اي تحالف، إلا أن كتلته ستحاول الدخول في جميع المحافظات".

وانتقد الزرفي "عقلية" معظم القوى السياسية التي هاجمت تظاهرات تشرين ووصفت شبانها بالعمالة للخارج والبعث، مرجحاً أن "تنبثق قوى سياسية جديدة في الانتخابات المقبلة".

الزرفي قال في رده على سؤال بشأن التحالف مع تيار السوداني الجديد، إن هناك بالفعل "حوارات معمقة"، تشمل تيار السوداني وقوى اخرى جديدة.

واوضح ان "بروز تيارات سياسية لهذا المستوى مهم جداً، ستكون هناك العديد من الوجوه السياسية الشابة التي لديها طموحات وبرنامج مختلف تماماً واكتسبت خبرة تشريعية وتنفيذية خلال الفترات الماضية ولم تتوغل بالمشاكل القومية والطائفية ولديها نضوج على المستوى الاقتصادي والاجتماعي".

واضاف الزرفي "اعتقد ان هذه القوى ستصنع مشروعاً سياسياً جديداً معتدلاً، فهي لاتمتلك اجنحة مسلحة ولا تؤمن بالسلاح خارج اطار الدولة ولا تؤسس مجاميع مسلحة، وحتى انها لا تؤمن بالحركات السرية"، موضحاً ان "حركة الوفاء وحتى الان لم تقرر الدخول باي تحالف، فعملنا مستمر بالنزول ككتلة سياسية مستقلة في عموم المحافظات، ونأمل ان نحصل على نسبة مقاعد جيدة في الانتخابات المقبلة".

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