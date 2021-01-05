واشنطن تجمع ملايين الدولارات من الأصول الإيرانية لصالح ضحايا الإرهاب

2021/01/05 | 23:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الأميركية، الثلاثاء، تجميع 7 ملايين دولار من الأصول والممتلكات الإيرانية لتمويل صندوق مخصص لدعم ضحايا الإرهاب الذي تقوم طهران بتمويله.

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