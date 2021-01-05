2021/01/05 | 23:01 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتفق نائب رئيس البرلمان حسن الكعبي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على عقد مؤتمر الخدمات الاول لمدينة الصدر بحضور وزير الاسكان والاعمار ، ووزير التخطيط ، وامين بغداد وعدد من الوزارات والدوائر والجهات الخدمية ذات العلاقة .

وذكر بيان لمكتب الكعبي ان الأخير اجرى اتصالا هاتفيا مع الكاظمي عقب لقائه اليوم الثلاثاء بعدد من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر ، بحضور عدد من اعضاء مجلس النواب لبحث احتياجات المدينة ووضع المشاكل التي يعاني منها اهالي المناطق موضع التنفيذ”.

واكد الكعبي :” ان الكاظمي ابدى موافقته على انعقاد هذا المؤتمر الخدمي بالسرعة الممكنة ، كما شدد بدوره على ضرورة تقديم الخدمات الى اهالي مدينة الصدر التي تشكل ثلث سكان العاصمة بغداد ، والتي تعاني من قلة التخصيصات والخدمات في مجالات مختلفة “.

وأشار الى ان المدينة عانت طيلة السنوات السابقة من اهمال كبير من نقص الخدمات الرئيسة وقلة المدارس وعدم تنفيذ محافظة بغداد واجبها تجاه بعض المناطق مثل المنتظر والحميدية وحي المصطفى وحي الامام الرضا ( الديسم )، التي تعاني من قلة الخدمات من مجاري ومياه الشرب والاكساء “،

مبينا ان ابناء مدينة الصدر الذين قدموا التضحيات من اجل العراق ضد الطاغية والحكم الدكتاتوري والحرب ضد الارهاب وداعش والتنظيمات الارهابية ، كانوا جنباً الى جنب مع القوات المسلحة البطلة ، ينتظرون التفات جميع المسؤولين اليها ورفع مستوى الخدمات والبنى التحتية فيها “.

وتابع الكعبي :” ان المدينة بحاجة ماسة جدا الى انطلاق ثورة بالخدمات البلدية والتربوية والكهرباء والنظافة ، سيما مناطق الاطراف ، فهي تعاني من عدم وجود ابسط الخدمات الصحية والتعليمية والمشاريع الضرورية كشبكات الصرف الصحي والمياه والكهرباء ، فضلا عن اعادة تأهيل مداخل المدينة وترميم المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وفتح الشوارع المغلقة وغيرها من الامور ذات الاولوية”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اتفاق بين مجلسي النواب والوزراء على إقامة مؤتمر الخدمات لمدينة الصدر 7 SKY TV.

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