الصين تمنع الصحة العالمية دخولها للتحقيق باصول كورونا.. والاخيرة تعلق

2021/01/05 | 23:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن شعوره "بخيبة أمل كبيرة" لأن الصين لم تسمح بعد بدخول فريق من الخبراء الدوليين للتحقيق في أصول فيروس كورونا.

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