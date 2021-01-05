النفط يقفز 5%

2021/01/05 | 23:04 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان السعودية تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في فبراير شباط ومارس آذار.

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