الكعبي: اتفقنا مع الكاظمي على عقد مؤتمر الخدمات الاول لمدينة الصدر

2021/01/05 | 23:04 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاقه مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، على عقد مؤتمر الخدمات الأول لمدينة الصدر بحضور وزيري التخطيط والإسكان والإعمار فصلاً عن أمين بغداد وعدد من ممثلي الوزارات والدوائر والجهات الخدمية ذات العلاقة.وقال الكعبي في بيان، إن “الاتفاق جرى خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الكاظمي عقب لقائه اليوم، بعدد من شيوخ ووجهاء مدينة الصدر، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب لبحث احتياجات المدينة ووضع الحلول للمشاكل التي يعاني منها أهالي المناطق موضع التنفيذ”.وأضاف، إن “الكاظمي أبدى موافقته على انعقاد هذا المؤتمر الخدمي بالسرعة الممكنة، كما […]

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