الشيخ حمودي يبحث مع الاعرجي التطورات الامنية والسياسية في العراق

2021/01/05 | 23:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، الشيخ همام حمودي،اليوم الثلاثاء، مع مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أخر التطورات الامنية والسياسية في العراق.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، تلقت “الايام نيوز” نسخة منه، ان “الشيخ حمودي بحث خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، آخر التطورات السياسية والأمنية، والأوضاع العامة في البلاد، وتكثيف الجهود […]

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