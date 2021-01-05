الصدر يغرد بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي

2021/01/05 | 23:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد غرد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي.وقال الصدر، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: في عيد الجيش العراقي نقف اجلالا واكراما لحماة الوطن والشعب، ونسأل الله تعالى ان يرحم شهدائهم ويشافي جرحاهم وان يمن عليهم بالعزيمة والصبر والقوة ووحدة الصف لحماية ارض العراق وسمائه …

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