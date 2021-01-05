رئيس الجمهورية يعزّي بوفاة الشاعر ألفريد سمعان

2021/01/05 | 23:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

وجّه رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، برقية تعزية إلى الأوساط الثقافية وعائلة الشاعر الكبير ألفريد سمعان، الذي وافاه الأجل اليوم الثلاثاء.

وفي ما يلي نص التعزية:

"تلقينا بألم بالغ رحيل الشاعر والكاتب الكبير ألفريد سمعان بعد مسيرة طويلة حافلة بالإبداع كان فيها أحد أبرز المساهمين في المشهد الشعري العراقي، ومثّلت نتاجاته صوتاً وطنياً معبراً عن هموم الوطن وشعبه، وبوفاته تفقد الساحة الأدبية واحداً من أعمدتها الأصيلة.

أعزي الشعب العراقي والأوساط الثقافية برحيل الفقيد، ولعائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان، ولروحه الرحمة.

برهم صالح

رئيس الجمهورية

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