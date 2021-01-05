النفط يقفز أكثر من 5% بعد أنباء خفض الإنتاج السعودي

2021/01/05 | 23:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قفزت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء تعاملات اليوم الثلاثاء بعد إعلان السعودية تخفيضات طوعية في إنتاجها النفطي في شباط وآذار.

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