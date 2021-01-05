محدث.. النفط يقفز 5% عند التسوية بعد اتفاق

2021/01/05 | 23:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت أسعار النفط بأكثر 4 بالمائة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتجاوز "برنت" 53 دولاراً، مع ترقب محادثات "أوبك+".

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