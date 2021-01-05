بريطانيا.. إصابات كورونا اليومية تتجاوز الـ60 ألفا

2021/01/05 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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سجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة بفيروس كورونا في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة، وأعلنت عن 830 وفاة ارتفاعا من 407 أمس الاثنين.وقالت إيفون دويل المديرة الطبية لهيئة الصحة العامة في إنجلترا إن "الزيادة السريعة في الحالات مقلقة بشدة، والمحزن أنها تعني المزيد من الضغط على خدماتنا الصحية في عز الشتاء".وأضافت: "هذا هو السبب في أنه يتعين علينا أن نبقى في البيت مهما استطعنا ذلك".وكان متوسط الحصيلة اليومية للإصابات الجديدة بحدود الـ50 ألفا خلال الأيام الثمانية الماضية.

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